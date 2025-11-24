Eurecat coordina un estudio europeo de compuestos químicos que alteran el sistema hormonal infantil

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Hypiend ha impulsado un estudio en Catalunya, coordinado por Eurecat, sobre cómo reducir la exposición de los niños a compuestos químicos que pueden ser disruptores endocrinos y alterar así el sistema hormonal, lo que puede afectar al desarrollo metabólico, reproductivo y tiroideo infantil.

El estudio, dirigido a niños y niñas de 6-8 años, pretende "entender y prevenir" el impacto de estos disruptores, informa Eurecat este lunes en un comunicado.

Estos compuestos químicos, que están en productos cotidianos como alimentos, juguetes y productos de limpieza, pueden interferir en el sistema hormonal y afectar el desarrollo metabólico, reproductivo y tiroideo de los niños.

Se trata de evaluar una estrategia educativa para reducir la exposición a estos disruptores, con acciones de sensibilización y cambio de hábitos.

HERRAMIENTA DIGITAL PARA FAMILIAS Y CENTROS

Además incorpora una herramienta digital desarrollada por Eurecat para que familias y centros educativos reciban información y recomendaciones sobre cómo minimizar el contacto con estas sustancias.

La coordinadora técnica del proyecto e investigadora de la Unidad de Nutrición y Salud de Eurecat, Noemí Boqué, ha destacado la necesidad de prevenir y educar, porque estos compuestos pueden afectar al desarrollo metabólico, reproductivo y tiroideo, "lo que se ha relacionado con el desarrollo de una pubertad precoz".

El proyecto Hypiend incluye otro estudio sobre cómo estos disruptores pueden alterar el sistema hormonal de las embarazadas y de los bebés en los primeros 18 meses de vida, y "validar la eficacia de una estrategia para minimizar su exposición".

El estudio está en marcha y se buscan voluntarias: en Catalunya se espera contar con más de 135 mujeres embarazadas y sus bebés.