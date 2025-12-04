Eurecat ensayará un nuevo método que utiliza hongos y bacterias para descontaminar suelos

El proyecto de Eurecat que utiliza hongos y baterias. - EURECAT

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

Eurecat desarrollará y probará una nueva tecnología de biorremediación que utiliza microorganismos, como hongos y bacterias, para descontaminar suelos de una manera más sostenible, con la que se puede conseguir una reducción de hasta un 85% de contaminantes respecto a los métodos convencionales, que utilizan tratamientos químicos o térmicos, informa en un comunicado este jueves.

Esta nueva solución, que evita la necesidad de excavar el suelo, transportarlo al vertedero y permite operar 'in situ', está pensada para suelos contaminados con hidrocarburos totales derivados del petróleo, "los cuales permanecen en el medio ambiente durante décadas, pudiendo afectar la calidad de los recursos hídricos, alterar la funcionalidad de los ecosistemas y representar un riesgo para la seguridad alimentaria".

Eurecat aplica este enfoque biológico en el proyecto europeo LIFE InBioSoil, que se basa en el uso de microorganismos para degradar los contaminantes del suelo, que se prevé que permitirá también disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80 por ciento respecto a otros procesos.

"El objetivo del proyecto es demostrar que los tratamientos basados en la naturaleza pueden sustituir los métodos tradicionales que implican excavar el suelo o calentarlo a temperaturas muy altas", explica la responsable de la Línea de Suelos y Aguas Subterráneas de la Unidad de Agua, Aire y Suelos de Eurecat, Carme Bosch.

En el marco del proyecto, que reúne socios de España y Bélgica, entre los que se encuentran Tecnoambiente, Injectis y Novobiom, se llevarán a cabo dos pruebas piloto que tendrán lugar en ambos países.

En Catalunya, la prueba se realizará en una gasolinera, mientras que en Bélgica la ubicación será dentro del recinto del aeropuerto de Bruselas.

Ambos emplazamientos cuentan con una geología y concentraciones de contaminación diferentes, con el objetivo de validar la eficacia de la solución propuesta.

RESTAURAR EL EQUILIBRIO NATURAL

"InBioSoil ofrece una oportunidad real para hacer que la descontaminación de los suelos sea más sostenible ya que, al evitar la excavación, prevenimos la generación de residuos y ayudamos a restaurar el equilibrio natural del ecosistema del suelo", explica la coordinadora técnica del proyecto e investigadora de la Unidad de Agua, Aire y Suelos de Eurecat, Sònia Jou.

El proyecto apoya los objetivos de la Estrategia de Suelos de la UE para 2030 y de la Misión de la UE 'A Soil Deal for Europe', "contribuyendo al objetivo del Pacto Verde Europeo de alcanzar la contaminación cero y restaurar el 100% de los suelos contaminados en Europa antes de 2050", informan desde el centro tecnológico.

Además, LIFE InBioSoil, que ha comenzado este 2025 y se ejecutará hasta 2029, ha recibido financiación del Programa LIFE de la Unión Europea.