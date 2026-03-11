Eurecat factura 74 millones en 2025 (+7,2%), con un impacto de 1.250 millones en 10 años en Catalunya

Archivo - Un hombre trabaja en Eurecat - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat facturó 74 millones de euros en 2025, un 7,2% más que en el año anterior, y suma un impacto acumulado superior a los 1.250 millones en la facturación de empresas y entidades catalanas en sus 10 años de actividad.

Creada en 2015, la compañía surgió como resultado de la política de apoyo a la transferencia y la innovación tecnológica de la Generalitat a través de Acció, la agencia para el crecimiento de las empresas del Departamento de Empresa y Trabajo, informa en un comunicado este miércoles.

La actividad de Eurecat para acelerar la innovación tecnológica e impulsar la competitividad de las empresas se ha traducido en "un factor multiplicador de 10 en términos de retorno por euro de apoyo público", y durante su trayectoria ha sacado adelante más de 16.000 proyectos y servicios de innovación tecnológica.

Este impacto se ha concretado en el apoyo a más de 3.500 pequeñas y medianas empresas en sus procesos de innovación tecnológica.

Además, Eurecat ha movilizado 112 millones de euros de inversión privada para actividades de I+D+i entre 2020 y 2024 y ha invertido 27 millones en infraestructuras tecnológicas catalanas destinadas a la innovación en ámbitos relacionados con las tecnologías digitales, industriales, la biotecnología y la sostenibilidad.

ACTIVIDAD EN ÁREAS ESTRATÉGICAS

Durante esta década, ha registrado 578 activos de propiedad intelectual, ha generado 455 publicaciones científicas "de alta calidad" y ha creado 12 empresas de base tecnológica que han traído al mercado soluciones innovadoras en campos como los dispositivos médicos y la transformación de materiales.

En términos de transferencia tecnológica y de innovación, el retorno de la participación de Eurecat en el Programa Marco desde 2015 hasta la actualidad asciende a 138 millones de euros.

El centro tecnológico ha promovido también la colaboración con otros agentes del territorio, en ámbitos como la inteligencia artificial aplicada, la resiliencia climática, la descarbonización industrial y la electrificación de sectores como la automoción, "contribuyendo a la innovación colaborativa y de proximidad".

PLANTILLA Y FORMACIÓN

Desde su creación, Eurecat ha más que duplicado su plantilla, que actualmente está integrada por más de 850 profesionales de 36 nacionalidades.

Además de contribuir a la creación de puestos de trabajo de alta cualificación, el centro tecnológico ha formado, a través de Eurecat Academy, a 40.000 profesionales, un 80% de los cuales dentro de programas de formación continua de alta especialización tecnológica.

MIQUEL SÀMPER

El conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, ha destacado "la importancia de un centro tecnológico de referencia, ya no de Catalunya, sino a escala europea, para acortar la distancia entre la investigación y el mercado".

En este sentido, ha puesto en valor "el impulso y la colaboración con Acció, que ha sido y debe seguir siendo un pilar fundamental para seguir haciendo más competitivas a las empresas catalanas".

XAVIER LÓPEZ Y DANIEL ALTIMIRAS

Por su parte, el director general de Eurecat, Xavier López, ha subrayado que la labor del centro se centra en "facilitar la validación y escalado de tecnología en fases preindustriales e industriales, situadas cerca de los entornos donde debe operar y generar un impacto real".

Para el presidente de Eurecat, Daniel Altimiras, es clave que cada vez más empresas y organizaciones adopten la innovación tecnológica de forma sostenida en el tiempo "como estrategia para superar sus desafíos, avanzar en su competitividad y abrir nuevos mercados".