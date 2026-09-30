Eurecat y Fundació Maresme abordan este jueves el papel de la IA para personas con discapacidad

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BARCELONA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat y la Fundació Maresme impulsan este jueves el congreso 'La discapacidad intelectual y del desarrollo en la era de la IA. La tecnología como motor de una sociedad más inclusiva' que aborda el papel de la IA en el colectivo.

La jornada se celebrará en el Centro de Congresos del TecnoCampus de Mataró (Barcelona) y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Mataró, dentro de la iniciativa 'Mataró, Capital Española de la Economía Social 2026', informa Eurecat en un comunicado este miércoles.

El congreso quiere acercar dos ámbitos "que no siempre han avanzado de la mano": el desarrollo tecnológico y las necesidades, derechos y aspiraciones de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Se presentarán aplicaciones y experiencias vinculadas a la comunicación, la movilidad, el apoyo a la toma de decisiones, la salud o la autonomía en la vida cotidiana y se abordará también el papel del ecosistema de innovación (universidades, centros tecnológicos, empresas, administraciones y entidades sociales) en el desarrollo de soluciones más inclusivas.

La jornada dedicará también una parte importante a la gobernanza y la ética y reunirá a personas expertas del ámbito social, tecnológico y académico.

INCORPORAR A LAS PERSONAS DESDE EL PRINCIPIO

Uno de los planteamientos "de fondo" del congreso es que la inclusión no puede llegar después de la tecnología y en un momento en que la inteligencia artificial evoluciona a gran velocidad.

Fundació Maresme y Eurecat proponen incorporar a esta conversación a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, las familias y los profesionales, junto a tecnólogos, investigadores, empresas y administraciones.

"La inteligencia artificial y la innovación tecnológica serán fundamentales para lograr una sociedad más inclusiva y con mayor calidad de vida. El desarrollo de nuevos servicios y soluciones tiene que realizarse de forma conjunta entre los expertos tecnológicos y los usuarios", apuntan.

El congreso se enmarca en el 60 aniversario de la Fundació Maresme y planteará también una mirada de "largo recorrido" sobre el uso de la tecnología y su colaboración entre los agentes públicos y privados del ecosistema.