Eurecat e ICO inician un estudio con IA para fomentar hábitos saludables y prevenir el cáncer

La herramienta iBeChange - EURECAT

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat y el Institut Català d'Oncologia (ICO) coordinan técnica y clínicamente, respectivamente, el proyecto europeo iBeChange, que este diciembre inicia la prueba piloto de una plataforma digital que promueve los hábitos saludables y la gestión emocional para contribuir a reducir la incidencia del cáncer.

Mediante técnicas de IA y algoritmos de aprendizaje por refuerzo, la herramienta guiará y dará apoyo personalizado a los usuarios para ayudarles a adoptar estilos de vida más saludables según la Organización Mundial de la Salud (OMS), informa Eurecat en un comunicado este lunes.

El estudio piloto tendrá una duración de 6 meses y contará con 210 voluntarios para probar la plataforma en España, Italia y Rumanía, con el objetivo de "evaluar su viabilidad, usabilidad y aceptación por parte de los usuarios como herramienta para la prevención primaria del cáncer".

La plataforma busca abordar los factores de riesgo psicosociales y de estilo de vida "claves" para promover la prevención primaria del cáncer y fomentar un cambio de comportamiento sostenible en el tiempo, con un énfasis específico en los comportamientos demostrados científicamente que reducen la incidencia del cáncer.

El responsable del proyecto por parte de Eurecat, David Suñol, explica que iBeChange integra datos generados al utilizar la aplicación, cuestionarios y datos recogidos por un dispositivo inteligente en formato de anillo "para proporcionar al usuario la recomendación más adecuada en el momento idóneo"; y que en todo momento profesionales clínicos pueden seguir la actividad de los usuarios y modificarla mediante una aplicación web.

"CREAR UN PROCESO DE APRENDIZAJE"

Eurecat, a través de su unidad de Digital Health, es el coordinador técnico del proyecto y responsable de la puesta en marcha de la plataforma digital; y el programa de Salud Digital ICOnnecta't y el de Cribado del ICO se encargan de la coordinación clínica y el reclutamiento de los estudios clínicos que se llevarán a cabo para testar la viabilidad y la eficacia de la intervención.

El objetivo de iBeChange es "crear un proceso de aprendizaje dinámico y sencillo a través de la herramienta digital", explica la jefa de la línea de Investigación en Ciencia de Datos en Salud de Eurecat, Sílvia Orte, quien destaca que el sistema combina el conocimiento de la psicología de la salud y la ciencia de cambio de conducta con las capacidades de las tecnologías digitales.