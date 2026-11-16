Eurecat ofrece a empresas probar algoritmos para la integración de la computación cuántica

Emulador cuántico de Eurecat - EURECAT

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Eurecat ha explicado que ofrece a las empresas tecnologías de emulación e inspiración cuántica que permiten probar algoritmos con el objetivo de prepararse para la integración de la computación cuántica "sin grandes inversiones y sin esperar a los ordenadores cuánticos definitivos", informa en un comunicado este lunes.

El director de Computación Cuántica del ente, Adan Garriga, ha explicado que esta tecnología "es una cuestión de preparación" y que las empresas que empiecen estarán en mejor posición cuando lleguen las primeras ventajas reales.

Ha añadido que estas ventajas serán "menos tiempo de cálculo, costes más bajos y soluciones de más calidad en problemas que hoy son intratables".

Entre los ámbitos en los que esta tecnología tiene más potencial están la optimización de procesos y las técnicas de aprendizaje automático con aplicaciones en los sectores de la industria y la logística; la energía; la química y los materiales; la salud; las finanzas, y la gestión del territorio.

En concreto, la línea de investigación de Computación Cuántica de Eurecat desarrolla algoritmos de optimización cuántica y de inspiración cuántica para problemas como el diseño de rutas, la planificación logística o la gestión de redes energéticas e hidráulicas.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

El centro tecnológico está desarrollando algoritmos en el ámbito del aprendizaje automático para clasificar, hacer predicciones y agrupar datos, y los integra en modelos de inteligencia artificial (IA) clásicos en forma de sistemas híbridos.

Eurecat también ha iniciado el despliegue del QuantIA Lab, una nueva infraestructura de emulación y optimización cuántica para acelerar la I+D+i del tejido empresarial y resolver retos reales de la industria mediante tecnologías avanzadas de computación cuántica e inteligencia artificial.