Eurecat reunirá a expertos y líderes políticos en una conferencia para abordar el cambio climático

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Eurecat liderará la celebración de la conferencia 'Cassandra', que reunirá el 4 y 5 de febrero a diferentes expertos, activistas y líderes políticos para debatir y abordar las consecuencias sociopolíticas más urgentes del cambio climático, ha explicado el centro este martes en un comunicado.

En concreto, la conferencia se celebrará con el apoyo de más de 200 instituciones, organizaciones sin ánimo de lucro y universidades y centros de investigación, e incluye una serie de sesiones que se podrán seguir de manera online.

En esta edición, explica el comunicado, se debatirá sobre el papel de la ciencia y la tecnología para paliar los efectos del cambio climático y se buscarán soluciones para retos detectados en otras ediciones, como los riesgos de salud pública relacionados con el clima, la desigualdad de género o la migración.

El jefe de relaciones políticas de Eurecat y coordinador de la conferencia 'Cassandra', Richard Elelman, ha destacado que "estos retos ya no son amenazas lejanas, afectan a regiones de todo el mundo y configuran cada vez más el paisaje social y económico, incluso, de los países más avanzados".

Algunos de los participantes confirmados por Eurecat y que participarán en una mesa redonda presencial en la sede del centro en Barcelona, son el ex primer ministro de Túnez, Mehdi Jomaa; la ex ministra de Medio Ambiente de Marruecos, la doctora Hakima El Haité, o el propio Elelman.