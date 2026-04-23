Eva Baltasar celebra en las firmas de Sant Jordi que muchos lectores ya han leído 'Peixos'

Eva Baltasar - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La autora Eva Baltasar ha asegurado que está viviendo el día de Sant Jordi con mucha alegría, ya que se está encontrando a muchos lectores que ya han leído su último libro, 'Peixos': "Lo que más me gustan es que me comenten cómo ha sido su lectura".

"Hay mucho más polen que hace un año y dos, lo estamos pasando bastante mal, pero es un día maravilloso porque todo el mundo está contento", ha dicho entre risas en declaraciones a Europa Press.

Ha considerado que 'Peixos' es una novela diferente porque es una historia de amor "monstruosa y tóxica" y ha asegurado que muchos lectores que sienten identificados sobre todo con la voz narradora.