La escritora y fotógrafa Eva Blanch - VALERIA TUSQUETS/TUSQUETS

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La escritora y fotógrafa Eva Blanch novela los disturbios de octubre de 2019 posteriores a la sentencia a los líderes del 'procés' en 'Urkianona' (Tusquets), una novela coral en la que ha querido reflejar como "un conflicto colectivo entra en la vida cotidiana".

"Tuve la idea de hacer la novela la misma semana de los disturbios", ha asegurado la escritora en una entrevista con Europa Press, señalando que hacía tiempo que sentía la necesidad de escribir sobre la identidad catalana pero no encontraba la manera y se fue macerando durante los años del proceso soberanista.

'Urkinaona' muestra en medio de las acciones de Tsunami Democràtic y las protestas en Barcelona cómo lo viven una familia burguesa plenamente implicada, un mosso d'esquadra y su hija, un joven activista implicado en los disturbios, una universitaria pacifista y una gerente de hotel contraria a las acciones.

"Escribo sobre cosas que me duelen. Y este tema a mi me duele, me sigue doliendo", ha explicado Blanch, quien tuvo muy claro desde el principio que iba a haber una familia en el centro de la trama con herencias emocionales.

"MUCHOS ÁNGULOS"

Ha explicado que quiso tener personajes muy diversos para recoger "muchos ángulos" de la realidad, pero sin el ánimo de hacer un retrato social al 100%, y en el que no hubiera políticos

Blanch ha subrayado que se documentó sobre cómo fueron las protestas esos días, rápidas y convocadas poco antes, y se entrevistó con varios perfiles que le ayudaron a la confección de los personajes.

Preguntada por si un autor se coarta más a la hora de escribir una ficción basada en unos hechos reales próximos, ha dicho que cuando una escribe se olvida un poco de lo que le rodea, pero que esta novela la ha reescrito "muchas veces" e incluso eliminó un aspecto que podía herir a una persona.

Ha negado que se pueda decir que es una novela sobre el 'proces' y ha considerado que es más una obra incómoda que habla de cómo "un conflicto colectivo entra en la vida cotidiana, se vuelve un conflicto personal" y cómo las tensiones ya existentes se pueden agravar.

Blanch ha considerado que el proceso soberanista es una cuestión que "sigue siendo difícil" hablarla, y ha asegurado desconocer el motivo por el que no se estén haciendo muchas novelas sobre ese periodo, apuntando quizás a un hartazgo y sobreinformación aquellos días.

La autora ha explicado que tiene pensadas dos nuevas novelas: una más social que "va a ser muy complicada" y que su entorno le dice que mejor no entre pero que realmente le atrae, y otra más desengrasante y ligera, siempre con Barcelona en la mirada.