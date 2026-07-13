La evacuación "planificada" por el fuego en Aiguamúrcia (Tarragona) afecta de 300 a 400 vecinos

Incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) - AGENTS RURALS

TARRAGONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El inspector de los Bombers, Oriol Corbella, ha afirmado que la evacuación de los núcleos de población de Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases Romanill de Querol por el incendio forestal de Aiguamúrcia (Tarragona) se ha hecho de forma "planificada" y preventiva y afecta de 300 a 400 vecinos.

Corbella ha explicado que se ha evacuado en previsión que el viento de marinada que entrará este lunes por la mañana, el aumento de temperaturas y la bajada de la humedad relativa es "probable" que el fuego, que está perimetrado (no estabilizado), vuelva a reiniciarse, ha dicho en una atención a los medios desde el centro de mando en la localidad.

Ha expresado que la cabeza del flanco derecho está "inestable" y que al mediodía podría afectar a los vecinos de las urbanizaciones a las que se ha pedido evacuar.

Ha señalado que son "optimistas" en la contención del fuego y que, si este se puede dar por estabilizado hacia la tarde y noche de este lunes, los vecinos podrían volver antes de este martes a sus domicilios.

Ha apuntado que los Bombers prevén que a lo largo de esta mañana puedan haber "algunas" igniciones más (de un fuego que calculan que afecta a unas 170 hectáreas), sobre todo en las zonas detectadas con fuegos secundarios fuera del perímetro y que pueden arrancar.