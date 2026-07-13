Evacúan 4 núcleos de población por el incendio forestal de Aigumúrcia (Tarragona)

Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 13 julio 2026 7:23
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TARRAGONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha evacuado "preventivamente" a los núcles de población de Ranxo Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y les Cases Romanill de Querol por el incendio forestal de Aiguamúrcia (Tarragona) este lunes.

Se ha enviado un ES-Alert a la población de los núcleos este lunes sobre las 6.45 horas, se ha ordenado la evacuación entre las 7 y las 9 horas por la TV-2441 y se prevé que puedan volver a sus domicilios antes de la noche, han informado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

Se mantienen confinadas el resto de zonas afectadas.

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