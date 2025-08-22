Exhumados los restos de tres soldados republicanos en Gandesa y Gratallops (Tarragona)

Las dos actuaciones forman parte del Pla de Fosses 2023-2025 de la Generalitat

TARRAGONA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat ha llevado a cabo dos excavaciones arqueológicas en los municipios de Gandesa (La Teuleria) y Gratallops (Hort del Piquer), ambos en Tarragona, que han permitido exhumar los restos de tres soldados republicanos fallecidos durante la Guerra Civil.

Las actuaciones, realizadas entre los meses de marzo y junio de 2025 a través de la Dirección General de Memoria Democrática, se inscriben en el Pla de Fosses 2023-2025, que establece las líneas estratégicas del Govern para localizar, "excavar e identificar a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista", informa el departamento en un comunicado este viernes.

En la zona de la Teuleria, se han exhumado los restos de dos combatientes republicanos enterrados a ambos lados del barranco en una intervención que ha sido posible gracias a fuentes documentales y testimonios orales que situaban en este lugar un antiguo punto sanitario republicano durante la batalla del Ebro.

Entre los testigos, destacan el relato aportado en 2017 por un vecino de Tivenys (Tarragona), que recogía la memoria de un antiguo sanitario sobre las inhumaciones en el barranco.

En el caso de Gratallops, se programó la intervención arqueológica a raíz del hallazgo fortuito de restos humanos en superficie durante unos trabajos agrícolas realizados en 2023 en la finca Clos Mogador, en una zona conocida como el Hort del Piquer.

Aunque la excavación ha permitido recuperar los restos de un combatiente, probablemente vinculado al bando republicano, el equipo arqueológico ha constatado que el cuerpo exhumado presenta importantes alteraciones atribuibles al impacto de actividades agrícolas previas a la zona.

CUSTODIA

Los restos recuperados se encuentran bajo custodia en un laboratorio, donde están sometidos a análisis antropológicos y genéticos con el objetivo de contrastarlos con los datos del Censo de personas desaparecidas y del Programa de identificación genética.

Si se puede establecer su identidad, se devolverán a las familias y, en caso contrario, se reinhumarán de nuevo en el cementerio del municipio donde fueron localizadas "en condiciones de dignidad y respeto".