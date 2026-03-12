El exjefe de los Mossos Eduard Sallent se une a una consultora de proyectos de gestión de crisis

Archivo - El excomisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El comisario y exjefe de los Mossos Eduard Sallent se ha incorporado profesionalmente a la consultora SIMA Consulting "para liderar nuevos proyectos de estrategia y gestión de crisis", informa la empresa en un comunicado este jueves.

SIMA Consulting es una consultora especializada en estrategia, gestión de crisis y comunicación, entre otros ámbitos, de la que el mismo Sallent es socio fundador y a la que se incorpora tras pedir una excedencia del cuerpo policial esta semana.

"Sallent inicia una nueva etapa profesional poniéndose al frente de proyectos vinculados a la estrategia corporativa y la gestión de riesgos complejos. Su incorporación busca reforzar el crecimiento de la firma y aportar su experiencia en el análisis de situaciones críticas y la toma de decisiones estratégicas", apuntan desde SIMA.

El exjefe de los Mossos compartirá el liderazgo del proyecto con el actual CEO de la consultora, Raül Murcia.

Sallent fue jefe de los Mossos entre junio de 2019 y noviembre de 2020, y entre octubre de 2022 y agosto de 2024, cuando fue cesado como máximo responsable del cuerpo, y recientemente ha pedido una excedencia.