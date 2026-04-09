La exministra Ana Palacio destaca el papel "fundamental" de España en el impulso del proyecto europeo

Archivo - La exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio en una imagen de archivo - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Asuntos Exteriores Ana Palacio ha tildado de "fundamental" el papel que ha tenido España en el impulso del proyecto común europeo tras 40 años del ingreso a la Unión Europea.

Lo ha dicho en la inauguración de la primera jornada del European Pulse Forum 2026 de Politico y beBartlet en Barcelona este jueves junto al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; al primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic; el exembajador de Estados Unidos ante la OTAN Ivo Daalder y el exjefe de la Cancillería alemana y exministro Wolfgang Schmidt.

Palacio ha asegurado que España ha participado en todos los grandes proyectos de la Unión Europea (UE) y ha destacado el sentimiento europeísta de los españoles para formar parte del proyecto común.

Así, ha recordado como un gran momento el ingreso de España a la UE: "Nos sentíamos europeos, queríamos unirnos al proyecto europeo. Y esa fue la causa de un país, de la izquierda a la derecha, de Barcelona a Sevilla, todo el mundo quería".

MILOJKO SPAJIC

Por su parte, el primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, ha subrayado la voluntad de su país de formar parte de la UE por los "valores comunes" que ha afirmado que comparte con los 27.

"Estamos claramente alineados. Hemos estado alineados durante los últimos 30 años sin haber tenido los beneficios de ser un país miembro", y ha añadido que ultiman las reformas necesarias para la adhesión a la UE.

Para Spajic, la UE "es el último proyecto de paz en la Tierra actualmente" y ha señalado que está bien criticar las cuestiones que podrían ser mejores, pero ha abogado por ser justos y destacar las cosas que sí que van bien.

DAALDER Y SCHMIDT

El exembajador de EE.UU. ante la OTAN Ivo Daalder y el exjefe de la Cancellería alemana y exministro de Asuntos especiales Wolfgang Schimdt han participado en una conversación sobre las relaciones transatlánticas, y han abordado el papel de la UE ante el presidente estadounidense, Donald Trump.

Schmidt ha elogiado el papel del Gobierno de Pedro Sánchez ante la guerra en Irán y ante las amenazas de Trump, y ha dicho que España es un "modelo".

Daalder, por su parte, ha afirmado que la guerra es una decisión horrible, aunque ha agregado que le hubiera gustado más "deliberación" entre España y Estados Unidos respecto al uso de las bases militares de Rota y Morón.

Para Daalder, la segunda presidencia de Trump "se ha vuelto aún más impredecible" y ha criticado que, actualmente, todos los de su Administración empiezan las conversaciones elogiando lo bueno que es Trump, en sus palabras.

El European Pulse Forum 2026 continuará este viernes en el CosmoCaixa de Barcelona con una jornada en la que participarán, entre otros, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; la vicepresidenta ejecutiva de la CE Teresa Ribera; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y clausurará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.