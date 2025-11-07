Expertos alertan que la IA podría afectar a la competencia de sectores digitales y financieros. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

El catedrático de Economía y Dirección Financiera del Iese Business School, Xavier Vives, ha alertado de que la regulación de la inteligencia artificial (IA) "no es fácil" al ser un fenómeno en constante evolución, en respuesta al debate sobre los retos que plantea en sectores digitales y de mercados financieros.

Lo ha dicho en un debate celebrado durante las XVI Jornadas Nacionales en Defensa de la Competencia, organizado esta semana por la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) y la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMV), informa la entidad catalana en un comunicado este viernes.

Estas jornadas constituyen el punto de encuentro anual de las autoridades de competencia de toda España y han reunido a más de 170 profesionales vinculados a esta materia, como académicos, abogados, economistas y jueces, entre otros.

El presidente de la ACCO, Roger Loppacher, ha destacado que la defensa de la competencia se encuentra actualmente en Europa "en un contexto de importantes cambios, sobre todo por la irrupción de nuevos fenómenos como la IA o la creciente influencia global de las empresas tecnológicas".

En la conferencia inicial, la directora de Tecnologías de la Información, Comunicaciones Electrónicas y Servicios de la Comunicación de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, Carlota Reyners, ha explicado que los retos geopolíticos "obligan a crear nuevas políticas y realidades de mercado".

Ha apuntado que una de las prioridades es "intervenir con mayor agilidad cuando los mercados requieren una respuesta inmediata", y que desde la Comisión Europea se trabaja por lograr un acceso rápido a los expedientes y una actuación rápida, coordinada y eficaz entre las redes de las autoridades europeas de la competencia.

INFORME DRAGHI

Durante la jornada, también se han analizado las conclusiones del informe Draghi, en concreto si hace falta flexibilizar la defensa de la competencia en Europa para permitir concentraciones de empresas de distintos países europeos para generar corporaciones más grandes y competitivas en los mercados globales.

En este sentido, el catedrático de Investigación en ICREA - Universitat Pompeu Fabra y la Barcelona School of Economics Massimo Mota ha se ha mostrado prudente con este punto de vista.

De acuerdo con los resultados de su investigación, la competencia incentiva la inversión, la innovación y también la resiliencia y la productividad.

Los datos demuestran que la intervención de las autoridades europeas en casos de concentraciones se sitúan en un porcentaje de un 5% del total, por lo que no puede considerarse que exista un obstáculo real a este tipo de operaciones.