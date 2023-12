Expertos y Govern abogan por no rebajar la edad de responsabilidad penal de los menores

Creen que los casos de agresiones sexuales entre menores inimputables generan alarma pero son "minoritarios"



Un informe del grupo de trabajo para combatir la violencia sexual en niños y adolescentes ha abogado por no rebajar la edad de responsabilidad penal de los menores al considerarlo "innecesario y contraproducente", una posición que comparte el Govern, han explicado el coordinador, Eduard Vallory, y una de las integrantes, la abogada Carla Vall.

El Govern encargó el informe 'Violencias sexuales en infancia y adolescencia' a raíz de diversos casos de violencia sexual en Badalona (Barcelona) en que había implicados adolescentes menores de 14 años, que tienen condición de inimputables, y en él los expertos proponen un decálogo de recomendaciones.

Vall ha asegurado que la rebaja de la edad de responsabilidad penal "no se ajusta a las necesidades de los menores", y ha precisado que el hecho de que no sea imputables penalmente no quiere decir que no pueda haber intervención.

Vallory ha remarcado que los casos de agresiones sexuales de menores generan alarma social pero son "minoritarios", y ha afirmado que la mayoría de agresiones que reciben los menores son de adultos, a menudo de su entorno.

El conseller de Derechos Sociales de la Generalitat, Carles Campuzano, ha asegurado que el Govern comparte el hecho de que esta rebaja "no serviría para nada, no repararía y no aseguraría una no reincidencia".

Ante este informe de expertos, el Govern ha impulsado una veintena de acciones de prevención, atención, investigación y reparación, entre las que figura una revisión, refuerzo y despliegue territorial del Servicio de Atención a Menores Inimputables, haciendo especial énfasis en las acciones sobre responsabilidad, restauración y reparación del daño cometido a las familias con un plan individualizado para cada agresor y su entorno familiar.

En este sentido, Campuzano ha asegurado que en caso de que no se cumpla el plan se incorporará la posibilidad de que la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (Dgaia) tome medidas sobre la tutela de los menores agresores.