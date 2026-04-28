Expertos instan a ir a Urgencias por alergia ante dificultades respiratorias u opresión en el pecho

Urgencias en el Hospital Vithas Barcelona. - HOSPITAL VITHAS BARCELONA

BARCELONA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos del Hospital Vithas Barcelona han apuntado que síntomas de la alergia como la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y el empeoramiento rápido del estado general pueden requerir valoración médica inmediata, por lo que instan a acudir a Urgencias en estos casos.

La jefa del servicio de Urgencias del Hospital Vithas Barcelona, Elizabeth Suárez, ha señalado que las alergias primaverales suelen presentar cuadros leves, pero en determinados casos "pueden evolucionar hacia complicaciones respiratorias que se ven agravadas cuando no están diagnosticadas ni reciben el tratamiento adecuado", informa el hospital en un comunicado de este martes.

En el caso de alergias como la rinitis alérgica estacional, suelen manifestarse con picor en la nariz, los ojos y la garganta, estornudos repetitivos y secreción nasal calar y acuosa.

Suárez ha apuntado que, en Urgencias, el objetivo es "diferenciar rápidamente entre una reacción común y una posible complicación", además de descartar que se trate de otras afecciones como el resfriado, caracterizado por la presencia de fiebre, dolor de garganta y malestar general.

IMPACTO EN PEDIATRÍA

La jefa del servicio de Pediatría del Hospital Vithas Barcelona, Laura Castells, ha remarcado la importancia de identificar correctamente las alergias primaverales en la población infantil, donde los cuadros respiratorios "pueden generar mayor preocupación en las familias".

"Las alergias respiratorias pueden manifestarse con síntomas que, en ocasiones, se confunden con procesos infecciosos, lo que genera dudas en las familias y aumenta las consultas médicas", ha detallado.

Asimismo, ha destacado que una valoración precoz "permite actuar a tiempo y orientar adecuadamente a las familias en la prevención y el tratamiento", evitando complicaciones.