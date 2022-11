Expertos internacionales avisan de que la invasión rusa "imposibilita avanzar" en ODS

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis expertos de Lituania, China, Ucrania, Croacia y España, entre los que está el director del Institut Català de Recerca de l'Aigua (Icra), Damià Barceló, han suscrito un manifiesto en el que advierten de que la invasión rusa de Ucrania "imposibilita avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible" (ODS) y creen que la paz es imprescindible para alcanzarlos.

El documento 'The Russian-Ukrainian armed conflict impact will push back the sustainable development goals', publicado en la revista 'Geography and Sustainability', analiza los diferentes "impactos del conflicto ruso-ucraniano en los objetivos de desarrollo sostenible", ha explicado el Icra este viernes en un comunicado.

Los seis expertos que lo suscriben son Barceló; Paulo Pereira y Miguel Inácio, de la Universidad Mykolas Romeris de Vilnius (Lituania); Wenwu Zhao, de la Universidad Normal de Pequín (China); Lyudmyla Symochko, de la Universidad Nacional Uzhhorod (Ucrania); Igor Bogunovic, de la Facultad de Agricultura de Zagreb (Croacia).

Por lo que respecta a los ODS de biodiversidad, el manifiesto asegura que se ven muy afectados a nivel regional en Rusia, Ucrania y países de alrededor, y avisan de la "polución desbocada a raíz de explosiones, dentro de las ciudades y en incendios forestales", así como de las incertidumbres en el Mar Negro con más de 3.000 delfines muertos.

También hay implicaciones en los ODS de salud y bienestar y educación de calidad, con el efecto migratorio y la dificultad para acceder a productos básicos, fármacos, hospitales y escuelas; y a nivel global alertan de que se retrocede en el objetivo de erradicar el hambre.

A nivel económico, han advertido del auge de la crisis y del precio de la energía, el paro, las sanciones o la inflación, así como el coste que supone la destrucción de ciudades e infraestructuras por el conflicto armado.