Expertos piden en una jornada del ICAB consenso para cambiar el modelo de protección a la infancia

BARCELONA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en infancia y adolescencia han alertado este martes en una jornada en el Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB) de la necesidad de alcanzar un consenso para cambiar el modelo de protección a la infancia, que consideran "agotado".

Ven necesario "pasar de controlar el conflicto a trabajarlo" y creen que ayuda y control son, a su juicio, incompatibles, informa el ICAB en un comunicado sobre los detalles de la cita, organizada por el Col·legi y que ha contado con más de 250 personas.

La inauguración ha ido a cargo de la decana del ICAB, Cristina Vallejo; la síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas; la secretaria de Ciclos de Vida y Ciudadanía de la Conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, Teresa Llorens; y el presidente de la Sección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia del ICAB, Xavier Campà.

Los expertos participantes han puesto de relieve la necesidad de situar en el centro el "interés superior del menor en relación con el modelo de protección a la infancia y la adolescencia en Catalunya", para garantizar los derechos de niños, adolescentes y sus familias.

Remarcan la necesidad de contar con "verdaderos programas de prevención con trabajadores sociales y administraciones", y para ayudar a las familias con medios para cubrir las necesidades básicas de los menores y reconducir situaciones de vulnerabilidad y evitar separarlos de sus seres queridos.

En el caso de que esto no sea viable, y transcurridos los dos años que prevén los protocolos, los expertos piden iniciar el procedimiento preadoptivo y que el internamiento "sea siempre el último recurso".

PAPEL "ESENCIAL" DE LA ABOGACÍA

En su intervención, Vallejo ha puesto en valor el papel "esencial" de la abogacía en la protección de los derechos de la infancia y ha destacado que, gracias al acuerdo entre la abogacía y la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, se cuenta con asistencia letrada previa para la tramitación del expediente de protección.

"Estamos trabajando en la elaboración de un programa formativo en colaboración con el CEFJE para garantizar que los abogados que intervienen en estos procedimientos estén especializados", y ha pedido a las administraciones una mayor colaboración institucional para que los equipos de Infancia informen a las familias sobre la posibilidad de solicitar justicia gratuita.

Giménez-Salinas, por su parte, ha subrayado la importancia de que los menores dispongan de justicia gratuita; ha instado a elaborar una ley que prohíba que los menores de 6 años estén tutelados; y también ha lamentado la "duración excesiva" de estos procesos y ha pedido que sean más breves.