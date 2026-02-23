Expertos proponen un Pacte per la Convivència y crear un fondo catalán para la acogida de migrantes

La vocal del Cetis Gemma Pinyol-Jiménez y la consellera Mònica Martínez Bravo, en la presentación del informe 'Repensar la governança migratòria a Catalunya' - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comitè d'Experts per a la Transformació i la Innovació Social (Cetis) ha propuesto en un informe impulsar un Pacte per la Convivència Democràtica i el Benestar Social para "mitigar la polarización" en el debate migratorio, crear un Fondo catalán para la acogida e inclusión y desplegar la Agència de Migracions de Catalunya.

En la presentación este lunes en Barcelona del informe 'Repensar la governança migratòria a Catalunya', la vocal del grupo Gemma Pinyol-Jiménez ha subrayado que el informe propone una reflexión sobre cuestiones de gobernanza y recursos con una mirada territorial.

El informe subraya que los incrementos en gasto público no han sido suficientes para atender el aumento de la población, así como el envejecimiento demográfico y una diversidad social creciente, lo que "tensa el estado de bienestar y también genera desequilibrios que sea el Estado quien tenga competencias exclusivas en materia de nacionalidad, inmigración, extranjería y asilo", mientras que en las autonomías y los ayuntamientos recaen las políticas sociales.

También señala que la falta de recursos estables, una arquitectura institucional fragmentada y una coordinación insuficiente "limitan" el modelo de propio de gobernanza migratoria que Catalunya ha construido en las últimas décadas.

Ante ello, el informe del Cites propone desplegar la Agència de Migracions de Catalunya, con recursos económicos y profesionales especializados, que permitiría mejorar la coordinación con el Estado, y "revisar el funcionamiento" de la Conferencia Sectorial de Inmigración.

El informe plantea crear un Fondo catalán para acogida e inclusión, con cofinanciación europea y estatal, destinado directamente a los municipios en función de criterios de población extranjera y vulnerabilidad, y anima a replantear el contrato programa con los entes locales para incluir financiación para la gestión de los flujos migratorios.

El estudio propone desarrollar itinerarios de emancipación para jóvenes migrantes solos, fortalecer los itinerarios de FP y ocupacional, planificar los servicios públicos teniendo en cuenta el número efectivo de usuarios, ya que la saturación "dificulta" el acceso a derechos básicos.

Uno de los apartados del informe propone un Pacte per la Convivència Democràtica i el Benestar Social, alineado con los debates europeos, para construir un "relato ampliamente compartido" y mitigar los discursos polarizadores, como ha asegurado una de las redactoras Blanca Garcés Mascareñas.

El informe también propone incorporar la diversidad y la historia migratoria en los currículos escolares y reforzar programas educativos y culturales para contrarrestar los discursos de odio.

MARTÍNEZ BRAVO

La consellera de Derechos Sociales de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha subrayado que es un informe necesario, "aire fresco frente" en el debate migratorio y que se focaliza en la gestión, y se ha comprometido a estudiar de forma intensiva las propuestas.

Martínez Bravo ha admitido que el Estado del bienestar "no está bien dimensionado" para la Catalunya de los 8 millones, pero culpabilizar a la población migrante es injusto, ya que contribuye a la economía y dinamizar el mercado de trabajo.

Sobre la Agència de Migracions de Catalunya, ha dicho que está contemplada en el ámbito normativo pero que no se ha desplegado y que es una "propuesta interesante" si hay un avance en las competencias migratorias para Catalunya, como también lo son el fondo de acogida y la inclusión de la historia migratoria en los currículos escolares.

Preguntada sobre las iniciativas parlamentarias acerca del 'burka', Martínez Bravo ha dicho que no le gusta pero que se ha de estudiar partiendo de la base de que "es una realidad extremadamente minoritaria y que hay muchas otras cuestiones en el ámbito migratorio que abordar esta cuestión".