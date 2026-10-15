Expertos señalan que el suicidio en hombres de más de 85 años quintuplica la del conjunto de España

Imagen del Congreso de la Sepg. - SEPG

GIRONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Expertos en psicogeriatría han señalado que la tasa de suicidio entre los hombres mayores de 85 años quintuplica la del conjunto de la población española, y que la cifra aumentó un 10% en 2024 en esta franja de edad mientras descendió en el resto.

Es una de las cuestiones abordadas en el XXIII Congreso de la Sociedad Española de Psicogeriatría (Sepg), que reúne desde este jueves y hasta el sábado a más de 300 profesionales en Girona, informan los organizadores en un comunicado.

En España, la tasa de suicidio entre hombres de 85 a 89 años se situó en 2024 en 40,2 muertes por cada 100.000 habitantes, frente a las 36,7 del año anterior, una cifra hasta cinco veces mayores que la del conjunto de la población (8,1 por cada 100.000 habitantes).

La evolución contrasta con el descenso registrado en el conjunto de España, donde las muertes por suicidio pasaron de 4.116 en 2023 a 3.953 en 2024.

AISLAMIENTO Y MENOR APOYO

El coordinador del Plan de Prevención del Suicidio de Catalunya (Plapresc), Diego José Palao, ha situado el aislamente social y la menor red de apoyo, particularmente entre solteros, entre los factores de riesgo específicos para hombres en esa edad.

Palao ha advertido también del impacto de situaciones vitales "extremas" como la pérdida de la vivienda, que pueden favorecer la aparición de trastornos como la depresión o la ansiedad y, en personas vulnerables, actuar como factor precipitante de una conducta suicida.

El especialista ha subrayado la importancia de detectar este tipo de situaciones de riesgo y de facilitar alternativas habitacionales.

MAYOR DIFICULTAD DE PREVENCIÓN

La menor frecuencia de intentos previos, así como la mayor letalidad de las conductas suicidas en edades avanzadas, dificulta la detección del riesgo y reduce las oportunidades de intervenir a tiempo.

Entre las personas mayores se produce aproximadamente 1 muerte por suicidio por cada 4 intentos, frente a 1 por cada 20 entre los menores de 40 años.

Palao ha destacado el estigma asociada a pedir ayuda como "uno de los factores sobre los que es posible actuar" y ha insistido en contactar con los servicios de salud ante la aparición de pensamientos suicidas, con el 024 en cualquier situación de riesgo o con el 061 ante una situación de riesgo inminente.

EXPRESIONES DE SUFRIMIENTO

El presidente de la Sociedad Española de Psicogeriatría, Manel Sánchez, ha remarcado la importancia de prestar atención a posibles señales de sufrimiento en gente mayor, y ha sostenido que más allá de la detección y el tratamiento, es "fundamental" garantizar la continuidad una vez el paciente está estabilizado.

En este sentido, reivindica más recursos específicos para las personas mayores, como hospitales y centros de día, así como espacios de participación comunitaria que les permitan "recuperar vínculos, sentirse útiles y, sobre todo, encontrar nuevas ilusiones y motivos para seguir viviendo".

El Congreso abordará también otras cuestiones como la relación entre deterioro cognitivo, demencia y riesgo de suicidio, o el uso de la inteligencia artificial como "herramienta de apoyo al profesional".