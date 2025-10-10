Expertos de UAO CEU subrayan la importancia de las redes de apoyo en el ámbito de la salud mental

Archivo - Fachada de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) en una foto de archivo de Europa Press. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Este viernes es el Día Mundial de la Salud Mental

Expertos en salud mental de la Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) de Barcelona han subrayado la importancia de contar con redes de apoyo y relaciones humanas de calidad ante el auge de trastornos de salud mental, y alertan de los peligros de las redes sociales, particularmente para los más jóvenes, han explicado a Europa Press con motivo este viernes del Día Mundial de la Salud Mental.

La directora del Departamento de Psicología de la UAO, Salud Porras, ha abogado por aumentar la "visibilidad" de la salud mental, históricamente estigmatizada, porque defiende que es tan importante como cualquier otro ámbito de la salud, en sus palabras.

Ha afirmado que "es la primera vez en la historia" que los humanos están expuestos a niveles de estimulación como los que provocan las redes sociales, y asegura que estos atrofian y deforman la capacidad de atención y las creencias y expectativas sobre las relaciones humanas.

Porras ha dicho que no todo malestar emocional implica un trastorno psicológico, y cree que actualmente se están psicopatologizando comportamientos que siempre han estado presentes en la historia de la Humanidad: "El ser humano del siglo XXI necesita aprender a sufrir".

FALTA DE PROFESIONALES

Porras también ha advertido de la "falta tremenda" de profesionales y recursos, y no ve comparable el aumento de incidencia de casos con los recursos a los que puede acceder un ciudadano, hasta el punto que, según ha explicado, se están abriendo puestos de trabajo que correspondían a psicólogos clínicos a otro tipo de profesionales.

Ha defendido "reducir el estigma asociado a la conducta suicida", ya que muchas familias afectadas lo viven con vergüenza, y ha pedido proporcionar una educación a los jóvenes que les fortalezca ante la frustración y prestar atención al consumo de sustancias y adicciones comportamentales.

SALUD MENTAL Y DIGITALIZACIÓN

La profesora del Neuropsicología de la Universitat CEU Abat Oliba Marina Fernández Andújar ha explicado que la pandemia provocó una "entrada masiva" a la digitalización por parte de menores sin principio de precaución, según ella.

"Esto, ligado a una no regulación de Internet y al sistema de negocio detrás de las grandes plataformas, ha sido un caldo de cultivo para que los datos de salud mental sean las peores de la historia", ha asegurado.

Ha asegurado que las plataformas ven al adolescente como un potencial cliente para toda la vida, por lo que potencian todo lo que produce "un cierto refuerzo", como si fuesen pequeñas descargas de dopamina.

Fernández ha apuntado que el uso de pantallas puede "detonar" predisposiciones genéticas --aunque no son la causa única--, y ha pedido distinguir entre recursos digitales y redes sociales.

Ha defendido que el uso de estas últimas pueden causar ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria (TCA) a través de la falta de sueño, la presión estética y la falta de vínculos emocionales, entre otros.

PERFECCIONISMO Y AMISTADES

El responsable del Servicio de Atención Psicológica de la UAO, Jason Delgado Taganovich, hace 3 años que atiende a alumnos con dificultades académicas, malestar emocional y problemas de salud mental, y ha explicado que "lo que más aumenta son los problemas emocionales personales".

Ha afirmado que, a nivel académico, la mayoría de problemas derivan del perfeccionismo y la autoexigencia de los jóvenes y, en términos más generales, apunta a una destrucción del núcleo familiar, la autoimagen, los efectos de las redes sociales y la falta de pertenencia.

Delgado considera que los jóvenes tienen problemas para formar amistades "de verdad" y que tienen muchas relaciones que no son sanas, son tóxicas, abusivas y de conveniencia, y ha recordado que tener una buena red de apoyo es fundamental, en sus palabras.

"Todos necesitamos una comunidad de personas que nos quieran y nos digan que valemos, no somos islas. El ser humano es un ser social por naturaleza. Y eso va en contra de lo que dice la sociedad de hoy en día: no somos autosuficientes, somos limitados, débiles, y necesitamos la ayuda de los demás", ha expresado.