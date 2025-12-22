Las exportaciones de mercancías catalanas caen un 2,3% en octubre, situándose en 9,433,2 millones

Archivo - Un conjunto de coches aparcados en el puerto de Barcelona, a 30 de mayo de 2022, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las exportaciones catalanas de mercancías cayeron un 2,3% interanual en octubre de 2025, hasta los 9.433,2 millones de euros, frente al aumento del 3,3% del conjunto de España, ha informado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa en un comunicado este lunes.

En paralelo, Catalunya concentró el 25,9% del total exportado por el Estado, que alcanzó los 36.433,4 millones, y el sector químico se mantuvo como la principal rúbrica industrial de las exportaciones catalanas, con el 27,7% del total, seguido de los bienes de equipo (16,3%), la alimentación, bebidas y tabaco (15,9%) y la automoción (14,4%).

Las importaciones catalanas sumaron en octubre 9.866,8 millones de euros, un 5,7% menos que en el mismo mes de 2024, una caída 10,6 puntos inferior a la registrada en España, donde las importaciones crecieron un 4,9%, y Catalunya también representó el 24% del total importado por el Estado.

El saldo comercial de Catalunya registró un déficit de 433,6 millones de euros, inferior al de octubre de 2024, cuando se situó en 813,2 millones, mientras que la tasa de cobertura alcanzó el 95,6%, 3,4 puntos menos que un año antes, según datos provisionales.

En el acumulado de enero a octubre de 2025, las exportaciones catalanas crecieron un 1,1%, hasta los 84.784,2 millones de euros, el 26,1% del total español; y, finalmente, las importaciones ascendieron a 96.409,3 millones, un 3,7% más interanual, y representaron el 26% del conjunto de España.