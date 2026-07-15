Una exposición muestra el impacto de los 10 años de los planes de barrios en Barcelona - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Pla de Barris del Ayuntamiento e Barcelona, Sara Belbeida, y el comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, han inaugurado este miércoles una exposición que muestra el impacto de los 10 años de los planes de barrios en Barcelona.

En un comunicado, concretan que es de carácter múltiple, con un ciclo de 15 exposiciones que pasarán por todos los lugares donde ha habido proyectos del Pla de Barris, y en la que se explica, a través de las experiencias de los testigos que participan en ella, el impacto que ha tenido el plan en la ciudad.

El objetivo es dar visibilidad al trabajo hecho y al compromiso municipal con la reducción de las desigualdades en la capital catalana.

Para Belbeida, el Pla de Barris ha transformado "calles, plazas y equipamientos, pero sobre todo ha contribuido a generar nuevas oportunidades para miles de vecinos de Barcelona".

La muestra tiene una parte común formada por 4 paneles que explican qué es el Pla de Barris, y una parte específica de 8 paneles que detalla algunos de los proyectos más significativos que se desarrollan en el barrio donde se ubica la exposición.

CALENDARIO

La exposición se podrá ver, simultáneamente durante 15 días en dos zonas diferentes: las primeras dos corresponden al Pla de Barris de Ciutat Vella (que se expone en la plaza del Poeta Boscà), y al Pla de Barris del Verdum, que se expone en la plaza Francesc Layret, que se podrán ver hasta el 19 de julio.

Del 20 al 31 de julio, el de Ciutat Vella llegará a la Rambla del Raval y el Pla de Barris del Besòs i el Maresme en Rambla Prim con la calle Pujades.

El calendario se retomará el 1 de septiembre, en que cada 15 días y hasta finales de noviembre, las exposiciones se instalarán en espacios públicos de los siguientes barrios: Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera; el Gòtic; Trinitat Vella; Turó de la Peira; el Bon Pastor; Baró de Viver; Prosperitat; Trinitat Nova; Ciutat Meridiana; Vallbona, y el Carmel.