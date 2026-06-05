Expresidentes de la Generalitat, del Parlament y sociedad civil piden al Papa "orar" en catalán

Una bandera de la Ciudad del Vaticano en un balcón en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Expresidentes de la Generalitat, del Parlament, entidades y miembros de la sociedad civil han dado la bienvenida al Papa a Catalunya en un anuncio publicado en diversos periódicos, donde aseguran que le esperan para poder "orar" en la lengua en la que se dirigen a Dios, refiriéndose al catalán.

Entre los firmantes están los expresidentes Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès; el presidente del Parlament, Josep Rull, y algunos de sus antecesores en el cargo como Ernest Benach, Núria de Gispert; Carme Forcadell, Roger Torrent, Anna Erra y Laura Borràs; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el diputado republicano Joan Ignasi Elena, y el secretario general de Junts, Jordi Turull.

También lo avalan la ANC; Òmnium Cultural; el Futbol Club Barcelona; la comunidad de monjas del Monesteri de Sant Pere de les Puel.les; las Comunitats Vedrunes de Catalunya y la Xarxa d'Entitats Cristianes --29 entidades catalanas fieles al Concilio Vaticano II y al Concilio Provincial Tarraconense--.

Otros firmantes son la abadesa del Monestir de Sant Benet de Montserrat, Maria del Mar Albajar; el director de la Fundació iSocial, Toni Codina; el exdecano del Col.legi Internacional d'Auditors de la Santa Seu Josep Maria Culell; el director general del CIC, Carles Duarte; la presidenta de Justícia i Pau, Dolors Fernández; el físico y poeta David Jou; el actor Enric Majó; el consultor del Dicasteri per a l'Evangelització de la Santa Seu, Xavier Morlans; el rector de la Parròquia de Santa Anna-Hospital de Campanya, Peio Sánchez, y Francesc Torralba como miembro del Dicasteri de la Cultura i de l'Educació de la Santa Seu.

En el texto recogen que el catalán y la identidad de los catalanes han sido perseguidas, por lo que "el hecho que la cultura catalana sea una realidad vibrante una vez entrado en el siglo XXI se debe considerar una victoria de la libertad de los pueblos".

"Y por ello, cuando subimos como vos subiréis a Montserrat, cantamos a la Virgen que siga iluminando 'la catalana tierra", destacan en alusión a la canción del 'Virolai'.

Además de expresar su preocupación por los que quieren retroceder en la historia, le explican que el día en que los obreros colocaron la última pieza de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, siguieron la costumbre del gremio de paletas y colocaron la bandera catalana encima, anunciado con ello que la obra había quedado cubierta y sin que nadie se hubiera hecho daño, junto con la bandera de la Santa Sede.

"Con ambas banderas os esperamos en al tierra que pisó San Pablo en Tarragona, para orar, junto con vos, en la lengua en que nos dirigimos a Dios. ¡Santidad, sea bienvenido a Catalunya!", exclaman.

JUAN PABLO II Y BENEDICTO XVI

También constatan que Juan Pablo II, en 1982, y Benedicto XVI, en 2010, también visitaron la Sagrada Familia de Antoni Gaudí, de quien aseguran que sin su "catalanidad no habría existido su universalidad".

En el texto recuerdan que León XIV también visitó en 2016 como prior agustiniano la parroquia y el Ateneu de Sant Roc de Badalona (Barcelona), y aseguran que Catalunya "nunca ha sido un país que ha levantado muros".

"Todo lo contrario, somos una sociedad de acogida. Millones de personas han encontrado entre nosotros un futuro mejor para ellos y sus familias, convirtiéndose en los nuevos y, ahora, nuevísimos catalanes".