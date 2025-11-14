Expulsados 16 multirreincidentes extranjeros que delinquían en varios municipios de Catalunya

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha hecho efectiva la expulsión de un total de 16 ciudadanos extranjeros multirreincidentes, con numerosos antecedentes policiales y judiciales por diferentes delitos, que actuaban principalmente en varios municipios de Catalunya, informa este viernes en un comunicado.

En cuanto a la procedencia de los expulsados, 10 de ellos procedían del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), uno de prisión, 3 eran expulsados por resolución judicial y el resto fueron detenidos 'in situ' para efectuar expulsión en 72 horas.

En el operativo ha participado personal policial de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona, Comisaría Local de Cornellà, de Igualada, Sant Adrià del Besòs, L'Hospitalet de Llobregat, Terrassa y la Unidad de Intervención Policial (UIP), sumando un total de 38 efectivos y 9 vehículos policiales.