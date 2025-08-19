BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de la Generalitat han dado por extinguido el incendio en una empresa de cosméticos de Lliçà de Vall (Barcelona) ubicada en el polígono industrial Cantallops de la localidad de este lunes, que se ha saldado sin heridos, informa Protecció Civil en un apunte en 'X' recogido por Europa Press este martes.

El fuego afectó completamente una nave industrial de 500 m2 dedicada a la producción cosmética, por lo que se estableció un perímetro de seguridad y, preventivamente, se pidió el confinamiento de las naves cercanas, trasladando 17 dotaciones de Bombers, según explicó el lunes el cuerpo a través de la misma red social.

Ante este escenario, Protecció Civil activó el plan Procicat en fase de prealerta por el incendio e instó a la población a cerrar puertas y ventanas si notaba molestias por el humo de las llamas, aunque este martes ha cerrado la prealerta.