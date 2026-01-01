El Extra de Navidad de la ONCE reparte más de 5 millones de euros en Catalunya

La vendedora de la ONCE en Vilassar de Mar, Maria Carmen Munné en su punto de venta - ONCE

BARCELONA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de el Extra de la ONCE, celebrado la mañana de este jueves, ha repartido un total de 5.200.000 euros en Catalunya, en los municipios de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), El Vendrell (Tarragona), Vilassar de Mar y Molins de Rei (Barcelona).

Según ha explicado la ONCE en un comunicado el grueso del premio en Catalunya se ha vendido en Molins de Rei, con 10 cupones premiados con 400.000 euros, un total de 4 millones, a través de un establecimiento colaborador.

En Santa Coloma, el vendedor Francisco Javier Gámez ha vendido un cupón del primer premio por valor de 400.000 euros: "Estoy muy contento, casi ni me lo creo. Siempre es una alegría muy grande repartir ilusiones", ha explicado.

En Vilassar de Mar la agente vendedora de la lotería social Maria Cramen Munné también ha vendido un cupón del primer premio.

Finalmente, en El Vendrell la responsable del punto de venta situado en la Baixada de Sant Miquel, Yolanda Díaz, también ha vendido un cupón premiado con 400.000 euros.