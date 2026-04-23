Fallece un ciclista en un accidente en la TP-2002 en Aiguamúrcia (Tarragona)

TARRAGONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 44 años vecino de Tarragona ha fallecido en un accidente en la TP-2002 en Aiguamúrcia (Alt Camp) este miércoles sobre las 17.48 horas, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este jueves.

Según las primeras investigaciones, un turismo se topó con un ciclista que, a causa del accidente, falleció y, pese a que el vehículo implicado en el accidente huyó del lugar de los hechos, los cuerpos policiales localizaron al conductor en su casa y le detuvieron.

A raíz del siniestro se activaron varias patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y, con esta víctima, son 28 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas.