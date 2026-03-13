Fallece el empresario Enric Reyna, expresidente del Barça y de Fira de Barcelona

Archivo - Enric Reyna y el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, en una imagen de archivo - FOMENT DEL TREBALL - Archivo

BARCELONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El empresario Enric Reyna, vinculado al sector de la construcción y expresidente del Barça y de Fira de Barcelona, ha fallecido este viernes a los 85 años, según ha informado Foment del Treball en un apunte en la red 'X' recogida por Europa Press.

"Lamentamos profundamente la muerte de Enric Reyna, figura clave del sector de la construcción en Catalunya, APCE y Construmat, entre otros. Muy vinculado a Foment donde fue miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva. Inquieto y humanista dejó huella también en MC Mutual y Oncolliga", explica la patronal.

Nacido en Barcelona en 1940, Reyna se sumó a la dirección del FC Barcelona en 2000 bajo la presidencia de Joan Gaspart, a quien sucedió en el cargo en 2003 después tras asumir la vicepresidencia del club durante dos años.

Promotor inmobiliario y hotelero, presidió la Asociació de Promotors i Constructors de Catalunya (APCE) entre 1977 y 2010 y también la Federació Catalana de Promotors Constructors (Fecapce) entre 1980 y 2012, año en que fue elegido presidente de la Asociación Española de Promotores y Constructores.

Entre 1982 y 2010, fue miembro del Comité Ejecutivo y del Pleno de la Cámara de Comercio de Barcelona, así como presidente de Fira de Barcelona entre 1987 y 1991.

El velatorio se abrirá este sábado en el Tanatorio de Les Corts de Barcelona a las 11.15 horas y el funeral se celebrará este domingo a las 09.15 horas.