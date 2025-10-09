Familia Torres finaliza la vendimia en Catalunya con la variedad ancestral pirene

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha dado por finalizada esta semana la vendimia de sus viñedos en Catalunya, con la variedad ancestral pirene de su finca de Sant Miquel de Tremp, situada en el Prepirineo, a 950 metros de altitud, informa este jueves en un comunicado.

Esta variedad prefiloxérica recuperada por Familia Torres "pone fin, un año más, a una campaña que culmina una semana antes que el año pasado, tras ocho semanas de intenso trabajo en el campo y la bodega", explican.

Pirene es una de las variedades ancestrales que está potenciando Familia Torres, junto con forcada, moneu y gonfaus, "no solo por su potencial enológico sino por su capacidad de adaptarse a las exigencias del cambio climático".

"El cierre de la campaña con la pirene de Sant Miquel de Tremp ratifica nuestra estrategia de adaptación al cambio climático, apostando por cepas resilientes y viñedos en altura", ha asegurado el director técnico de Familia Torres, Josep Sabarich, quien considera que 2025 ha sido una muy buena campaña, en sus palabras.

Familia Torres cuenta con más de 1.000 hectáreas de viñedos en propiedad ubicados en el Penedès, Conca de Barberà, Priorat y Costers del Segre, y trabaja con cerca de 700 proveedores de uva.