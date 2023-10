Familia Torres presenta su plan hacia las cero emisiones netas en 2040 con 14 medidas

Miguel A. Torres apuesta por innovar e invertir para acelerar la descarbonización



BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Familia Torres ha presentado su Plan de Transición hacia las cero emisiones netas en 2040 que incluye 14 iniciativas, con base científica y medibles, que "permitirán acelerar los esfuerzos de reducción de emisiones desde la viña hasta el consumidor", informa este jueves en un comunicado.

La confección de este plan transversal, coordinado por el área de Cambio Climático de la bodega, está alineado con la iniciativa de las Naciones Unidas 'Race to Zero', de la que forma parte Familia Torres como miembro de las International Wineries for Climate Action.

Familia Torres redujo sus emisiones de CO2 por botella en un 36% en 2022 respecto a 2008; pero llegar al Net Zero en 2040 y a la reducción del 60% en 2030 como objetivo intermedio "requiere un esfuerzo mayúsculo, por lo que es imprescindible contar con un plan de descarbonización detallado que marque la ruta más directa hacia dicho objetivo".

Según el presidente de Familia Torres, Miguel A. Torres, "hay soluciones para acelerar la descarbonización", pero avisa de que es necesario innovar e invertir, y ha explicado que la bodega lleva varios años capturando el CO2 de la fermentación del vino, que las cepas absorben antes mediante la fotosíntesis, y reutilizándolo en la bodega.

La labor de las bodegas ha sido reconocida como el Mejor plan de transición en los VIII Premios Expansión de Transformación hacia una economía sostenible, celebrados esta semana en Madrid.