Los familiares de fallecidos catalanes en helicóptero en Nueva York piden mejorar la seguridad

Uno de los miembros de la familia Escobar Camprubí - FUNDACIÓN ESCOBAR CAMPRUBÍ

BARCELONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Miembros de la familia Escobar Camprubí han recordado este jueves en Nueva York a Agustín Escobar, Mercè Camprubí y a sus tres hijos un año después del accidente en el que perdieron la vida tras estrellarse en el río Hudson el helicóptero en el que viajaban, por lo que han pedido una reforma urgente de los estándares de seguridad en las operaciones de este tipo de aeronaves turísticas, según trasladan en un comunicado.

"Ninguna familia merece pasar por lo que nosotros hemos pasado. Era el viaje de sus vidas y no volvieron. Esto no es solo por este accidente, sino por todos los que ha habido y los que pueden venir. La responsabilidad debe ser una responsabilidad compartida y una prioridad real", han afirmado los Joan y Berta, hermanos de Mercè Camprubí.

La familia ha querido subrayar que este aniversario no solo es una fecha de recuerdo, sino también una llamada a la acción para evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse, y todos han coincidido en señalar que la seguridad aérea no puede depender de excepciones regulatorias ni de estándares inferiores cuando se trata de vuelos con pasajeros.

También han lamentado que, un año después de la tragedia, todavía no han tenido noticia alguna sobre el análisis del accidente y han añadido que la empresa New York Helicopter no se ha puesto en ningún momento en contacto con ellos.

Por otro lado, han anunciado la creación de la Fundación Escobar Camprubí para honrar la memoria de sus seres queridos a través de acciones solidarias y que celebrará su primera gala benéfica el próximo 21 de abril en el Real Club de Polo de Barcelona para recaudar fondos y poner en marcha sus primeros programas de becas escolares.