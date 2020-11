Familiares piden investigar "quién denegó" las hospitalizaciones a los ancianos

BARCELONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asociaciones de familiares de usuarios de geriátricos en Catalunya han exigido este lunes que se investigue "quién denegó" las derivaciones hospitalarias a los ancianos durante los peores momentos de la pandemia del coronavirus.

Así lo ha expresado la coordinadora del Col·lectiu Residències 5+1, María José Carcelén, que ha intervenido como testigo este lunes en la Comisión de Investigación del Parlament sobre la gestión de las residencias, junto a los representantes de Afectados BB Serveis, María José Alarcón y Roberto Martínez.

"No aceptar a los residentes en los hospitales era una condena de muerte", ha afirmado Carcelén, que ha asegurado que las residencias de ancianos no estaban preparadas para atender médicamente a los usuarios y que carecían de personal y espacio suficiente.

"Esta falta de acceso a los hospitales la sufrieron tanto los que tenían síntomas de Covid como los que tenían otras enfermedades. Durante semanas no fueron derivados a los hospitales, no sabemos si porque no se pidió o porque se pidió y se denegó. Tampoco sabemos quien lo denegó", ha declarado Carcelén.

JUDICIALIZADO

El Col·lectiu Residències 5+1 ha llevado a la Fiscalía una treintena de casos en residencias catalanas en las que, pese a las peticiones de los familiares, no se derivó a los residentes a un hospital, o bien llegaron al centro sanitario en "estado de abandono"; deshidratados, desnutridos y con llagas.

"Se les dejó morir en unas condiciones absolutamente indignas, impropias de un estado del primer mundo. Fueron discriminados por razón de su edad y del lugar donde vivían. Se les consideró prescindibles. Y de momento nadie ha pedido perdón ni nadie ha asumido ninguna responsabilidad", ha afirmado Carcelén.

La coordinadora del Col·lectiu Residències 5+1 ha censurado también la falta de personal gericultor previa a la pandemia, la descoordinación con los CAP y la masificación de los centros, "con habitaciones dobles y todas las plazas ocupadas", situaciones de las cuales ha hecho responsable a la Generalitat.

"No hemos aprendido nada de la primera ola", ha afirmado Carcelén, que ha exigido que se efectúen pruebas PCR semanales a los residentes y los trabajadores, que los aislamientos de positivos en coronavirus se hagan fuera de los asilos y que se dé asistencia sanitaria a los enfermos.