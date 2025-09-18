Farmaindustria se une a la Fundación La Caixa para la inclusión laboral en el sector farmacéutico - FARMAINDUSTRIA

El objetivo es ayudar a que personas en situación vulnerable accedan a un empleo digno

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria) y el programa Incorpora de la Fundación La Caixa han firmado un convenio de colaboración para promover la integración sociolaboral en el sector farmacéutico.

El objetivo de esta alianza es ayudar a que las personas en situación de vulnerabilidad puedan acceder a un empleo acorde con sus aptitudes y motivaciones, informa la asociación en un comunicado este jueves.

El acuerdo entre ambas organizaciones se ha formalizado en un encuentro entre la presidenta de Farmaindustria, Fina Lladós, y la directora del Área de Inclusión Social de la Fundación La Caixa, Núria Danés.

"No se pueden poner barreras al talento y nuestro deber es garantizar que todas las personas, con independencia de sus capacidades, puedan acceder al empleo de calidad, igualitario y estable que caracteriza a nuestra industria", ha señalado Lladós.

Por su parte, Danés ha hecho hincapié en que la unión entre iniciativas sociales y las empresas del sector farmacéutico "es clave para generar oportunidades, mejorar vidas y avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria".

PROGRAMA INCORPORA

Desde su creación en 2006, Incorpora ha trabajado para generar un modelo de alianza entre el tejido empresarial y las entidades sociales para ofrecer oportunidades reales a las personas con mayores dificultades para acceder a un empleo.

En concreto, se centra en las personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, personas de origen migrante, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas privadas de libertad, entre otros colectivos.

En el primer semestre de 2025, un total de 9.633 empresas de toda España han colaborado con el programa Incorpora de la Fundación La Caixa, lo que ha resultado en 21.003 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad y fomentando entornos de trabajo "más diversos y equitativos".