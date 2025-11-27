La FAVB alerta de la pérdida de vivienda protegida y del auge de la especulación en Barcelona

La FAVB ha presentado el estudio 'SOS Habitatge: anàlisi de la situació de l’habitatge a Barcelona des del moviment veïnal'. - FAVB

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) ha alertado de la pérdida de vivienda protegida y del auge de la especulación en la ciudad al presentar el estudio 'SOS Habitatge: anàlisi de la situació de l'habitatge a Barcelona des del moviment veïnal'.

La entidad lo ha explicado en un comunicado este jueves y ha detallado que el trabajo recopila datos oficiales de 2016 a 2024 y un extenso trabajo de campo vecinal "ante la falta de transparencia de las administraciones".

La vicepresidenta de la entidad, Ana Menéndez, ha defendido el papel histórico del movimiento vecinal y ha lamentado que las administraciones "aún no disponen de una diagnosis útil para guiar las nuevas políticas de vivienda".

DESIGUALDAD EN EL PARQUE PROTEGIDO

El estudio constata que Barcelona tenía en 2024 un total de 15.956 viviendas de protección oficial (VPO) que representan menos del 2% del parque residencial, que casi la mitad perderán la calificación antes de 2068 y que en 2038 se descalificarán 7.407.

La FAVB también ha alertado de "un grave desequilibrio territorial" porque el distrito de Sant Martí concentra el 30% del parque protegido, seguido de Sant Andreu con el 17,8% y porque distritos como Sarrià-Sant Gervasi apenas alcanzan el 1,3%.

AUMENTO DE OPERACIONES ESPECULATIVAS

El portavoz de la Comisión de Habitatge, Jaume Artigues, ha señalado que las "promociones especulativas" crecieron de 477 a 619 entre el primer y el segundo semestre de 2024, afectando a 11.890 viviendas.

La entidad ha advertido de que 568 de estas promociones son de venta y que un 70% corresponden a rehabilitaciones que generan "desahucios invisibles" en un contexto en el que se extinguieron 75.000 contratos de alquiler desde 2016.

PROPUESTAS Y NUEVAS ALERTAS

La entidad pide suprimir los "privilegios fiscales" de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI) y garantizar la perpetuidad del parque protegido, además de permitir a las administraciones invertir más en vivienda mediante la reforma de la Ley Montoro.

El informe avisa de que la especulación se concentra en zonas con poca vivienda protegida y que los edificios catalogados son objeto preferente de las promotoras al quedar exentos de la reserva del 30% de VPO en grandes rehabilitaciones.

Por último, ha avisado de que el alquiler de temporada supone ya el 80% de las ofertas en los portales inmobiliarios desplazando el alquiler regulado en un contexto de "falta de inspección y de estadísticas actualizadas".