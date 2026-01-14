Federatur cree que el aumento de la tasa turística en Catalunya hará perder competitividad

Archivo - Decenas de personas caminan por Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Apartaments Turístics (Federatur) ha alertado de que el acuerdo para incrementar la tasa turística en Catalunya supondrá una "pérdida clara de competitividad", explica la entidad este miércoles en un comunicado.

Federatur ha recordado que sólo Catalunya, Baleares y País Vasco aplican un impuesto turístico, lo que "ya sitúa su oferta en desventaja" frente a otros destinos españoles y perjudicará a los propios catalanes.

El presidente de la federación, David Riba, ha explicado que "estamos ante una medida que encarece de forma directa las vacaciones de las familias y de los ciudadanos catalanes, dificultando el acceso a una opción de alojamiento clave para muchos hogares".

Respecto a los apartamentos turísticos, Federatur habla de un "trato claramente discriminatorio", con un impuesto superior al de los hoteles de cuatro estrellas y con unas tarifas fijas por persona y noche que no consideran proporcionales al coste del alojamiento y que ya pueden llegar a suponer un 30% del coste total, incluso antes de las subidas planteadas.

Riba ha añadido que "duplicar la tasa turística servirá para que las administraciones recauden más impuestos, pero sin garantías sobre el destino que se dará a este dinero", en un impuesto, además, concebido para compensar los efectos negativos del turismo, motor económico local clave, en sus palabras.