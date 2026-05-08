La FEHT señala la presión económica y fiscal en el sector y pide al Govern trabajar conjuntamente

Imagen de la visita - FEHT

TARRAGONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la provincia de Tarragona (FEHT), que representa el 90% de las plazas turísticas de la demarcación, ha señalado la presión económica y fiscal sobre las empresas, a través de medidas como las tasas turísticas, y ha pedido al Govern trabajar conjuntamente para garantizar su competitividad en el futuro.

La entidad lo ha trasladado este viernes al conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, que ha participado junto a la directora de Servicios Territoriales de Empresa y Trabajo en Tarragona, Mar Giné, en una reunión con la entidad para tratar los retos y necesidades del sector turístico en la región, informa la entidad este viernes en un comunicado.

La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, ha destacado este tipo de encuentros como imprescindibles para "trasladar directamente al Govern las necesidades e inquietudes de un sector clave para la economía de Tarragona y Catalunya".

"El turismo continúa siendo la principal locomotora económica y social del territorio y es necesario trabajar conjuntamente para garantizar su competitividad y futuro", ha dicho Cabré.

En la misma línea, la entidad también se ha destacado otros retos como la problemática de la vivienda y la regulación de los pisos turísticos o los aparcamientos públicos para las autocaravanas, así como la necesidad de mejorar infraestructuras como el Aeropuerto de Reus o el sistema ferroviario.