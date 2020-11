La feria Loop de Barcelona invita a sus asistentes a reinterpretar sus obras en el contexto actual

Tendrá también una sección dedicada a Beirut

La feria Loop de videoarte de Barcelona 2020 celebra a partir de este martes una edición en formato online y presencial en la que invitan a sus asistentes a reinterpretar las obras que exponen a partir del contexto actual.

Según han explicado en rueda de prensa este lunes, presentan un formato híbrido porque consideraron que, aunque el formato --el videoarte-- facilita la migración a la plataforma online, el Loop funciona también como "un punto de encuentro" entre todo tipo de artistas.

Además, según han explicado, el videoarte es un formato que "cada vez va más allá de la simple pantalla", y muchos artistas reclaman que sus obras sean vistas de forma presencial.

La feria acogerá 29 galerías de 17 países en la plataforma 'online' de su página web del 17 al 26 de noviembre, y en su formato físico -- el Loop Salon--, reúne una selección de obras en el Museu d'Història de Catalunya del 17 al 19 de noviembre.

'TALES FROM AN OLD WORLD'

La feria ha recibido el nombre de 'Tales from an old world' y ha sido comisariado por Aurélien Le Genissel, que ha explicado que, pese a que la selección ha seguido criterios exclusivamente galerísticos, se presenta como "una visión actualizada y contemporánea de los problemas esenciales" del mundo anterior a la pandemia.

"Las obras resuenan en un contexto diferente", ha explicado, y ha detallado que en ellas se tratan temas como el ecologismo, "la incongruencia de un sistema estatal en una época globalizada", o la saturación del sistema artístico.

'FOCUS BEIRUT'

El Loop Salon contará también con la sección especial 'Focus Beirut', comisariada por Amira Solh, que presenta una selección de galerías de la escena artística de la capital del Líbano después de la explosión del 4 de agosto: "La comunidad artística y cultural del Líbano nos ayuda a salir de la oscuridad", ha explicado Solh.

Las piezas de la feria de esta edición tienen un precio medio de 14.500 euros, y una duración media de 27 minutos y medio, una media algo deformada "porque hay algunos planos contemplativos muy largos", han aclarado.