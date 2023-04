La feria Trapezi de Reus (Tarragona) programa una cincuentena de propuestas del 10 al 14 de mayo

TARRAGONA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria Internacional de Circo de Catalunya Trapezi de Reus (Tarragona) programará una cincuentena de propuestas artísticas de 36 compañías, dos cabarets y un 'showcase' dentro de su 27 edición, que se celebrará del 10 al 14 de mayo y se centrará en el talento local y emergente.

El espectáculo 'Winter' de la compañía My!Laika; la producción 'Rouge Nord' de la francesa CirquePardi! y 'Baïna(na)' de la compañía Le G. Bistaki son algunas de las propuestas más destacadas de esta edición, informa la feria en un comunicado este miércoles.

También se podrá ver el espectáculo de circo contemporáneo 'Cabaret', producido por Trapezi; 'Ambulant', de la compañía La Fam; 'Happy apocalypse to you', del dúo de clown Les Enfants Sérieux; 'Us', del proyecto Midnight Company; 'Infinit', de la compañía Seon; 'Després de tot', de la compañía Psirc y Pau Palaus con el espectáculo 'Zloty', entre otros.