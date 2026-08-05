Las ferias de empleo lideradas por la Cámara de Barcelona suman 10.300 entrevistas de trabajo

Archivo - Una de las ferias de trabajo de la Cámara de Barcelona - XEVI VILAREGUT - CÁMARA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las ferias de empleo que organiza la Cámara de Barcelona en colaboración con administraciones locales y agentes territoriales han sumado 10.300 entrevistas de trabajo, informa la corporación en un comunicado este miércoles.

En lo que va de año se han celebrado seis ferias en diferentes municipios de la provincia, en las que han participado más de 4.000 personas y más de 200 empresas, que han ofrecido cerca de 2.400 vacantes.

Estas ferias de ocupación permiten realizar entrevistas rápidas del tipo 'speed dating', una fórmula "eficaz para facilitar el contacto directo entre empresas y candidatos".

Además, cuentan con espacios dedicados a la orientación profesional, charlas sectoriales, pruebas de oficios y servicios para mejorar la ocupabilidad.

La Cámara ha explicado que trabaja para dar continuidad a la iniciativa y ampliar su alcance territorial "ante el éxito de participación e impacto".