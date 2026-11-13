Fernández (PP) defiende suprimir el Ministerio de Vivienda: "La cuestión son las políticas"

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TARRAGONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP catalán, Alejandro Fernández, ha defendido la propuesta del candidato popular a presidir el Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de suprimir el Ministerio de Vivienda: "La cuestión no es estrictamente si tiene que ser un ministerio o una secretaría de Estado, la cuestión son las políticas que se hagan".

En declaraciones este viernes en El Vendrell (Tarragona) con la candidata al Congreso por Tarragona, Mónica Landete, ha sostenido que "desde que el PSOE se inventó el Ministerio de Vivienda la política de vivienda ha sido cada vez peor".

"Menos viviendas de venta, menos viviendas de alquiler y la sensación de que los jóvenes en Catalunya y el resto de España están destruyendo su futuro y sus esperanzas porque los gobiernos son incapaces de garantizar la vivienda", ha agregado.

Por ello, cree que "es mucho mejor un gobierno con menos ministerios pero con políticas que son las correctas" y ha augurado que la política de vivienda del PP sería mucho mejor.

"Lo que no tiene sentido es esta estructura elefantiásica que se montó el señor Pedro Sánchez en la Moncloa con veintitantos ministerios que nadie sabe prácticamente ni de dónde salen", ha afirmado.

EL PP ES "INTERCLASISTA"

Por otra parte, Fernández ha defendido que el PP es "interclasista, que representa a todas las edades, representa a todos los sectores productivos y que, por tanto, es el partido que se parece más a Catalunya y al conjunto de España".

Se ha mostrado convencido de que "la contribución del PP de El Vendrell en estas elecciones será absolutamente fundamental" y que su partido obtendrá un resultado extraordinario, ha dicho.