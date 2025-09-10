Fernández (PP) dice que los inspectores de vivienda harán "la vida imposible a los propietarios"

Archivo - El presidente del Partido Popular catalán, Alejandro Fernández. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha asegurado que los nuevos inspectores de vivienda de la Generalitat harán "la vida imposible a los propietarios".

Así se ha referido este miércoles, en una entrevista en COPE recogida por Europa Press, al acuerdo suscrito entre el Govern y los Comuns para incorporar 100 nuevos inspectores de vivienda.

También ha criticado que el nuevo cuerpo de inspectores servirá "para montar un nuevo chiringuito en la administración pública, que es lo único que saben hacer".

Ha asegurado que lo que se necesita es construir más vivienda pública y de promoción privada "asequible para jóvenes y familias con pocos recursos, que es el gran problema ahora mismo que hay de la vivienda en Catalunya", además de perseguir a los 'okupas', textualmente.

Así, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "no hace ni una cosa ni la otra".