Fernández (PP) dirá el jueves a Illa que "se equivoca con las prioridades" y su forma de gobernar

Juan Fernández celebra poder hablar de financiación en la Conferencia de Presidentes

BARCELONA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Parlament, Juan Fernández, ha avanzado que el presidente del partido en Catalunya y del grupo parlamentario, Alejandro Fernández, trasladará el jueves en su reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que "se equivoca con las prioridades" y con su forma de gobernar.

En una rueda de prensa en el Parlament este martes, el portavoz ha criticado que Illa "ha escogido unos socios, ERC y los Comuns, que no ayudan a la gobernabilidad de Catalunya, que no ayudan a tener estabilidad y que no ayudan a sacar adelante proyectos importantes".

"Lo que tendría que centrar el eje de acción política del Govern son aquellas cuestiones que preocupan realmente a los catalanes, como puede ser la seguridad, la sanidad, la educación", ha sostenido.

Alejandro Fernández se reunirá con Salvador Illa en el marco de los encuentros con presidentes de grupos parlamentarios que inició el presidente este lunes con PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP.

"CONFLICTO POLÍTICO Y SOCIAL"

Por otra parte, Juan Fernández ha celebrado poder incluir la financiación en el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará antes de finalizar el año: "Celebramos que el PP haya conseguido que en la Conferencia de Presidentes se hable de asuntos más allá de lo que interesa al señor Sánchez por su conveniencia política".

"Esperamos que el señor Illa vaya a la Conferencia de Presidentes cuando se convoque a representar a todos los catalanes y que no vaya a defender sus propios intereses y los intereses de ERC", ha concluido el portavoz.