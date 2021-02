Fernández (PP) promete no tratar como "extranjeros" a los nacidos en el resto de España

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a las elecciones catalanas del 14F, Alejandro Fernández, se ha comprometido este lunes a trabajar para que ningún Govern no trate a los nacidos en el resto de España residentes en Catalunya como "extranjeros en su propia tierra".

En un acto en Barcelona, acompañado (por videoconferencia) por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoó, y representantes de entidades de emigrantes gallegos, Fernández ha pedido que no vuelva a salir de un Govern una declaración "que margine a la mitad de la población de Catalunya y la insulte".

Fernández se ha comprometido a luchar contra el populismo, si gobierna tras el 14F, ya que esa corriente, ha dicho, trata al adversario político como un enemigo irreconciliable y eso rompe "cualquier posibilidad de pacto".

El presidente del PP catalán ha ilustrado, como ejemplo de esa tendencia, que a los ciudadanos del resto del Estado se les llame "charnegos, ñordos o 'botiflers'".

"Cualquier populismo, sea de izquierda, de derecha o nacionalista, acaba siempre igual: o invadiendo el Capitolio, o invadiendo el Parlament de Catalunya, o rodeando el Congreso de los Diputados, o asaltando la sede de Hacienda de Barcelona", ha sostenido.

Fernández también se ha mostrado partidario de "huir del sectarismo" y valorar la estabilidad política, y ha elogiado de Feijoó su defensa de su comunidad autónoma compatible, ha dicho, con la unidad de España.

El popular también ha incidido en la importancia de rodearse, como gobernante, de buenos equipos técnicos: ha recordado que Oriol Mitjà dimitió como asesor del Govern sobre la pandemia de Covid-19 pidiendo el cese del Ejecutivo catalán "por incompetentes".

Fernández también ha criticado que el candidato del PSC y exministro de Sanidad, Salvador Illa, no haya desvelado qué expertos le asesoraron: "No soy experto en pandemias, pero sí me rodearé de los mejores y les escucharé para tomar decisiones", ha asegurado.