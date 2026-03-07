Fernández (PP) promete seguridad a propietarios: Iremos contra el "modelo Colau-Illa-Sánchez"

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, en un acto sobre vivienda - PP CATALUNYA

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha prometido a los propietarios de las viviendas que se les ofrecerá seguridad, tranquilidad y protección en un contexto donde, asegura, Catalunya se ha convertido en el paraíso de la 'inquiocupación': "Haremos lo contrario al modelo Colau-Illa-Sánchez".

"Allí donde ellos hacen inviable la construcción, nosotros vamos a reducir tablas, vamos a dar más libertad y vamos a fomentar la cooperación público-privada", ha expresado este sábado Fernández en una jornada sobre vivienda en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), donde también ha participado la coordinadora nacional de Vivienda del PP, Paloma Martín.

El líder del PP catalán ha cargado contra las medidas de vivienda del PSOE, PSC y de los Comuns, en referencia al periodo que Ada Colau ostentó su cargo de alcaldesa en la capital catalana: "Ada Colau era 'okupa', se vestía de abeja maya y se introducía en viviendas que no eran la suya", ha criticado.

Por ello, ha reprochado a socialistas y Comuns sus políticas que se han implantado en España y Catalunya durante los últimos 10 años, y que ha asegurado que parten de un principio profundamente inmoral y anticonstitucional: "Para ellos, el derecho a la vivienda de la gente vulnerable no lo tienen que cubrir las administaciones, que es lo que tiene que pasar, sino los propietarios con sus viviendas".

En este sentido, ha afirmado que estos planteamientos han convertido Catalunya en el paraíso okupa de Europa, ya que aglutina el 43% de las ocupaciones ilegales de toda España: "Es que nadie en su sano juicio viendo este panorama va a poner su inmueble en el mercado de alquiler cuando sabe que no le van a pagar y que el porcentaje de impago cada vez es peor", ha añadido.

"BATALLA IDEOLÓGICA"

En su discurso, Fernández ha hablado de la "batalla ideológica" que el PP catalán muchas veces afronta contra la izquierda populista que es eficaz en la transmisión perversa de sus mensajes, según él, y ha lamentado que se culpabilize la situación actual a la liberalización del suelo que se llevó a cabo cuando José María Aznar era presidente del Gobierno.

"Que nadie os la intente colar que aquella época de Aznar tuvo la culpa, porque en aquella época todos los que hoy tenemos entre 45 y 55 años pudimos comprarnos la vivienda en la que hoy hemos formado una familia", ha subrayado el líder del PP en Catalunya.