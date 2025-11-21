Ferrmed ve "discriminación ferroviaria" en el trayecto Valencia-Barcelona respecto a Madrid

El ministro de Transportes, Óscar Puente, durante el Acto Empresarial #QuieroCorredor para reivindicar el Corredor Mediterráneo, celebrado en el Roig Arena de València - ROBER SOLSONA - EUROPA PRESS

BARCELONA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrmed ha asegurado que hay una "discriminación ferroviaria" en el trayecto entre Valencia y Barcelona respecto al trayecto entre Valencia y Madrid, tras las declaraciones del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, este jueves en el acto de #QuieroCorredor, en un comunicado este viernes.

La entidad ha recordado que cada día hay 54 frecuencias entre Valencia y Madrid con una media de trayecto de dos horas, mientras que entre Valencia y Barcelona hay 16 frecuencias con una duración media de 3 horas y media.

Ha lamentado que el Corredor Mediterráneo no contempla duplicar la línea entre Castelló y Tarragona, por lo que la línea "se saturará en pocos años" y ha reclamado de forma urgente una línea de alta velocidad paralela que permita unir Barcelona y Valencia en menos de hora y media.

Ha criticado que "la mayor parte de las obras" del Corredor Mediterráneo han sido para conectar las capitales de provincia con Madrid.

Por ello, Ferrmed ha reclamado el desdoblamiento de las líneas de Rodalies de Barcelona y Valencia y duplicar las líneas entre ambas ciudades.