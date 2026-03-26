El festival Art Explora llega a Barcelona tras 11 paradas por el Mediterráneo

Imagen del barco museo del festival Art Explora en Barcelona. - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El festival gratuito e itinerante Art Explora ha arrancado este jueves en Barcelona tras 11 escalas por el Mediterráneo y con una programación gratuita durante los próximos 12 días, han informado el Puerto de Barcelona y la organización del festival este jueves en un comunicado.

El evento estará hasta el próximo 6 de abril en la capital catalana, en concreto, en el Moll de Barcelona, que se ha abierto al público recientemente, lo que convierte Art Explora en "el primer gran evento cultural" que acoge el espacio desde su apertura.

Tras la inauguración este jueves, que ha reunido a representantes del Puerto de Barcelona, socios institucionales y el fundador y presidente de Art Explora, Frédéric Jousset, la programación destaca un barco museo, un espacio cultural en el muelle y un programa de artes en vivo que combinará exposiciones, experiencias inmersivas y propuestas multidisciplinares, explican ambas entidades.

Jousset, ha afirmado que el programa "apuesta por propuestas híbridas y transdisciplinares para todos los públicos", con un enfoque singular del sonido y vinculado a las artes visuales.

El director del Port Vell, David Pino, por su parte, ha añadido que la llegada del festival simboliza la transformación que se está impulsando en el puerto y refuerza la voluntad del Puerto de Barcelona de convertir el frente marítimo en un "punto de encuentro, creatividad y acceso universal a la cultura".