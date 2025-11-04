El Festival Black Nights de Tallin (Estonia) dedica un foco al cine catalán con 30 producciones

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
El 29 Black Nights Festival (PÖFF) de Tallin (Estonia), que se celebra del 7 al 23 de noviembre, ha organizado en esta edición un foco de cine catalán que, bajo el lema 'This is Catalan Cinema!' (Esto es cine catalán!), incluye más de 30 producciones catalanas y una delegación de más de 50 profesionales.
En una recepción al grueso de los participantes en la Conselleria de Cultura de la Generalitat, la titular del departamento, Sònia Hernández, ha remarcado que el sector audiovisual es "estratégico" y ha celebrado el momento dulce que vive el cine catalán de reconocimiento internacional.
Black Nights Festival, último certamen de clase A del año, incluirá en este foco impulsado a través del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec) y el Institut Ramon Llull (IRL) con filmes como 'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet, que protagonizará el acto inaugural del festival; 'Sirat', de Oliver Laxe; 'Romería', de Carla Simón; 'Frontera', de Judith Colell; 'La virgen de la tosquera', de Laura Casabé, y 'Tres adioses', de Isabel Coixet.
También formarán parte de la programación catalana filmes como 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart; 'Leo & Lou', de Carlos Solano; 'L'Olívia i el terratrèmol invisible', de Irene Iborra; 'Ruido', de Ingride Santos; 'Tras el cristal', de Agustí Villaronga'; 'Ocaña, retrat intermitent', de Ventura Pons, o 'Los Tarantos', de Francesc Rovira Beleta.
TRES ESTRENOS MUNDIALES
El festival tendrá tres estrenos mundiales de películas catalanas: en la sección oficial del festival 'La buena hija', de Júlia de Paz; en la sección Rebels with a Cause la película 'Emergency Exit', producida por Lluís Miñarro y protagonizada por Marisa Paredes, Oriol Pla y Francesc Orella, y en DOC@PÖFF el documental 'Miss Jobson', dirigido y producido por Amanda Sans Pantling'.
Hernández ha celebrado la "amplia y cuidada selección" que muestra la vitalidad del cine catalán, y ha remarcado que este año ha acumulado más de 1.300 selecciones en festivales internacionales y ha recibido premios en certámenes de clase A como Cannes.
La consellera ha asegurado que el cine es una "herramienta de diplomacia cultural", ha agradecido que a través de él se muestre una cultura abierta y contemporánea y ha confiado que focos como el de Tallin permitan abrir nuevos mercados, oportunidades y horizontes.