El Festival Blues & Ritmes de Badalona (Barcelona) tendrá a Ian Siegal, Joana Serrat y Jesca Hoop

BARCELONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Festival Blues & Ritmes de Badalona (Barcelona), que se celebrará del 19 al 28 de marzo, contará en su programación con el bluesman británico Ian Siegal, que será el encargado de abrir el ciclo con un concierto de entrada libre en el Teatre Zorrilla.

El cartel lo completan Joana Serrat, que presentará 'Hardcore from the Heart' acompañada de The Great Canyoners, Aziza Brahim, Luke Winslow-King y la californiana Jesca Hoop, que cerrará el festival con la presentación de 'Stonechild', ha informado este martes la organización en un comunicado.

Tras la obligada cancelación de la temporada anterior, el Blues & Ritmes retoma su andadura con este festival de cinco conciertos, que se harán en el Teatre Zorrilla y en el Margarida Xirgu.